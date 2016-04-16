صحيفة أميركية شعبوية تعلن تأييدها لترامب

أعلنت صحيفة "نيويورك بوست" الشعبوية واسعة الانتشار، تأييدها لانتخاب الملياردير الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، معتبرة في افتتاحية على صدر صفحتها الأولى، الجمعة، أنه "ليس كاملاً ولكنه مليء بالوعود".

وقالت الصحيفة المحافظة التي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت موردوك، إن متصدر السباق الجمهوري يمثل "أفضل (القيم النيويوركية)" و"أفضل أمل لجميع الأميركيين الذين يشعرون، عن حق، أن الطبقة السياسية خانتهم".

وأضافت أن ترامب هو "رسول غير كامل يحمل رسالة حيوية"، ولديه "الإمكانيات والمهارات والمعارف والقيم لتحقيق شعار حملته، وهو جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

ولكن الصحيفة لفتت إلى أنها لا توافق ترامب آراءه بشأن تسليح اليابان وكوريا الجنوبية بالسلاح النووي لتمكينهما من الدفاع عن نفسيهما بنفسيهما، أو فكرته ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية، وأسدت إليه نصائح لكي يصبح شخصية "أكثر رئاسية".

ومن النصائح التي أسدتها الصحيفة إلى رجل الأعمال الوافد حديثاً إلى عالم السياسة "أن يكون أكثر اطلاعاً على السياسة، وأن يتحلى بقدر أكبر من رباطة الجأش، وأن يكون أقل انفعالاً".