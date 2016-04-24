رئيس وزراء إيطاليا يؤيد هيلاري كلينتون وينتقد ترامب

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب اليوم الأحد بسبب "سياسة الخوف" التي ينتهجها، وقال إنه يؤيد بقوة هيلاري كلينتون المرشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي.

وقال رينتسي، في حديث لمحطة "سي. إن. إن": "أؤيد هيلاري كلينتون بقوة لأنني أعتقد أنها امرأة قادرة على توفير الأمن لكل شريك وإعطاء رسالة للتعاون مع الأطراف الأخرى ومواصلة السياسة الجيدة للرئيس (باراك) أوباما". وأضاف: "أعتبر دونالد ترامب رجلا يستغل بشدة سياسة الخوف".

ويتقدم الملياردير ترامب قطب العقارات ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كلينتون على مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التنافس على نيل ترشيح الحزبين لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت التعليق حين سئلت عن رأيها في ترامب الذي وصف سياساتها بشأن الهجرة بأنها "معتوهة". ويقول ترامب إن أزمة اللاجئين قد تثير ثورات بل ونهاية أوروبا أيضا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أوباما في ألمانيا: "أركز بشكل كلي على المهام الخاصة بعام 2016 والتي تجعلني مشغولة للغاية".