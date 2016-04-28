ألمانيا تنتقد سياسة "أميركا أولاً" التي يتبناها ترامب

انتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، دونالد ترامب المرشح الأكثر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأميركية بسبب خطاب أعلن فيه أنه سيتبع سياسة "أميركا أولاً" في حال انتخب رئيساً للبلاد.

وقال ترامب، الأربعاء، إن سياسته الخارجية في حال انتخابه ستتمثل في أن يترك الحلفاء الأوروبيبن والآسيويين يدافعون عن أنفسهم إذا لم يدفعوا أكثر مقابل الخطوات الدفاعية الأميركية.

وقال شتاينماير: "يمكنني فقط أن آمل ألا تفتقر الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة إلى إدراك الواقع".

وأضاف في إشارة إلى رسالة "أميركا أولا" التي أطلقها ترامب "إن هيكلية الأمن في العالم تغيرت ولم تعد مرتكزة على دعامتين فقط. ولا يمكن أن تكون أحادية الجانب".

وأشار شتاينماير إلى أن الصراعات الدولية يمكن أن تحل هذه الأيام فقط إذا وحدت الدول الكبرى مثل‭ ‬الولايات المتحدة وروسيا قواها.

واعتبر شتاينماير أنه "لا يمكن لأي رئيس أميركي أن يلتف على هذا التغيير الذي أصاب هيكلية الأمن الدولي"، مضيفاً أن هذا هو السبب الذي "لا يجعل من سياسة ’أميركا أولاً’ في الواقع الحل لهذا الوضع".