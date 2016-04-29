التحقيق في العثور على مسحوق أبيض في برج ترامب بنيويورك

قالت الشرطة في مدينة نيويورك، صباح الجمعة، إنها تحقق في تقرير عن العثور على مسحوق أبيض داخل برج ترامب في مانهاتن.

وقال بريندان ريان، المتحدث باسم شرطة نيويورك، إن المسحوق عثر عليه في مكتب بالطابق الخامس في المبنى الذي يضم مقر الحملة الانتخابية لدونالد ترامب المنافس الاوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية. وأضاف أنه لم ترد تقارير عن إصابات وأن تحقيقاً يجري.

وعزل أفراد الطوارئ خمسة مدنيين وضابط شرطة لفحصهم بعدما هرعت السلطات إلى الموقع الساعة 8:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0005 بتوقيت غرينتش) بحسب المتحدث باسم الشرطة.

وأحالت هوب هيكس، المتحدثة باسم حملة ترامب، جميع الاسئلة إلى جهاز أمن الرئاسة الذي يتولى أيضاً حماية المرشحين الرئاسيين. ولم يتسن على الفور الوصول لمتحدث باسم الجهاز للتعقيب.

وفي الشهر الماضي أرسل خطاب تهديد يحتوي على مادة حبيبية إلى إريك إبن ترامب يحثه على وقف الحملة الانتخابية لوالده.