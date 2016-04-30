مظاهرات فوضوية واعتقالات خلال مؤتمر لترامب بكاليفورنيا

هوّن رئيس الحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الجمعة، من شأن مظاهرات اتسمت بالفوضى ضد مرشح الحزب المحتمل لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب خلال مؤتمر انتخابي هناك، وقال إن هذه النوعية من الاحتجاجات السياسية معتادة بالولاية.

واعتُقل نحو 20 شخصا مساء الخميس قرب منطقة ترفيهية في كوستا ميسا بالولاية حيث كان يقيم ترامب الذي يتصدر سباق مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة مؤتمره الانتخابي. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المتظاهرين حطموا نافذة سيارة للشرطة وأعاقوا حركة المرور.

وقال جيم برولت، رئيس الحزب الجمهوري في كاليفورنيا، لمحطة "سي إن إن" الجمعة: "إذا كنت جمهوريا ومرشحا للرئاسة في كاليفورنيا ولا يحتج عليك أحد فلابد أنك ترتكب خطأ فادحا. كل رئيس شاركت في حملته في كاليفورنيا شهد احتجاجات ضده".

وأصبحت الاحتجاجات أمرا معتادا في الأشهر الأخيرة خارج المؤتمرات الانتخابية لترامب، وهو ملياردير من نيويورك مشهور بتصريحاته النارية. واضطر القائمون على حملته الانتخابية إلى إلغاء أحد المؤتمرات في شيكاغو الشهر الماضي بعد اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه.

وبدأ ترامب زيارة لكاليفورنيا، الخميس، قبل الانتخابات التمهيدية التي تجرى بها في السابع من يونيو. ومن المقرر أن يتحدث الجمعة في مؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية.

وتشارك كاليفورنيا بأكبر عدد من المندوبين بالمؤتمر العام للحزب في يونيو وهي أساسية ليتمكن من الفوز بترشيح الجمهوريين للانتخابات التي تجرى في الثامن من نوفمبر.