إنديانا.. ولاية الحسم في السباق الجمهوري للبيت الأبيض

تسعى المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، للحصول على دعم النقابات في ولاية إنديانا بزيارة عمال الفحم والصلب في منطقة أبالاتشي المتعثرة اقتصادياً، بينما يركز المرشحون الجمهوريون على الانتخابات التمهيدية في إنديانا.

وستلتقي كلينتون مع رئيس نقابة عمال الفحم والصلب وعمال الفحم المتقاعدين في كنتاكي ووست فرجينيا وأوهايو.

وكانت الشعارات المؤيدة لصناعة الفحم والمناوئة للاتفاقات التجارية التي يطلقها دونالد ترامب متصدر السباق لترشيح الحزب الجمهوري قد لاقت قبولاً لدى الناخبين المستائين من فقدان الوظائف.

أما خصم كلينتون في الانتخابات بيرني ساندرز فقد وجّه نداء إلى مئات من كبار المندوبين الذين يمكنهم نظرياً ترجيح كفة الميزان لمصلحته.

وقبل ساعات من بدء الانتخابات التمهيدية في إنديانا، ما زال المرشحون في قمة نشاطهم، حيث لم تتوقف الزيارات والجهود التي يبذلونها للفوز في ولاية الحسم كما يصفها البعض.