ترامب يتوجّه للفوز بولاية انديانا المحافظة

توجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في ولاية انديانا الأميركية في حين يحافظ كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون على تقدّم واضح باتجاه نيل ترشيح حزبيهما للرئاسة الأميركية.

بعد انديانا سيكون على منافسي دونالد ترامب السناتور تيد كروز وحاكم اوهايو جون كيسيك أن يجدا وسيلة جديدة لإيقاف اندفاعة المرشح الثري باتجاه ترشيح الحزب الجمهوري، فحتى الآن فشلت خطط كروز وكايسيك وكانا اتفقا على توزيع حملاتهم الانتخابية بين الولايات.

تقدّم مفاجئ

كان من المفاجئ جداً أن تتحوّل ولاية انديانا إلى بوابة واسعة يعبرها دونالد ترامب للوصول الى ترشيح الحزب الجمهوري، وهو كرر في مهرجانات انتخابية عديدة أن المعركة الانتخابية ستنتهي مع نهاية التصويت في هذه الولاية " وبعده تنتهي المعركة ونوجّه جهدنا ضد هيلاري كلينتون" كما قال ترامب.

قبل فتح باب الاقتراع أشارت الاستطلاعات إلى تقدّم ترامب بمعدّل 42 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 32% لمنافسه تيد كروز، وهذا يعني أيضا أن ترامب ربما يضيف إلى عدد مندوبيه خمسين مندوباً أو أكثر ويتخطى عتبة الألف مندوب وهو يحتاج إلى 1237 لحسم ترشيح الحزب لمصلحته والرقم هو رقم المندوبين الى مؤتمر الحزب الجمهوري.

حوار مفقود

من جهته، سعى المرشح تيد كروز منذ أيام إلى منع ترامب من فوز في ولاية انديانا، وكان من اللافت أنه ترك الباص وتقدّم مع الصحافيين في ماريون انديانا ليتحدث إلى مجموعة من مؤيّدي ترامب، ومما قاله لهم سؤال إن كانوا يقبلون "أن يردّد أولادكم ما يقوله ترامب؟" وأشار كروز الى شتائم وسخرية ترامب من النساء ومن منافسيه.

لكن المحاولة فشلت، فقد واجهه مؤيدو ترامب بأسئلة مثل "هل انت كنديّ؟" او القول له "لا نريدك هنا!" وبدا مؤيّدو ترامب متحمسين جداً للمرشح الآتي من خارج نخبة الحزب الجمهوري.

تقدّم ترامب في انديانا سيعني متابعته المسيرة المفاجئة باتجاه ترشيح الحزب، أما فشل تيد كروز في ولاية محافظة فيعني خسارة كبيرة لأن حظوظه تتراجع للفوز في الانتخابات التمهيدية المقبلة، وتشمل ولايات غير محافظة مثل واشنطن واوريغون وكاليفورنيا بحسب ما أوضح كايل كونديك من مركز الدراسات السياسية في جامعة فرجينيا، وهو أشار في حديث لـ "العربية" الى أن ترامب ربما لا يحسم الترشيح في انديانا لكن حظوظ الآخرين باتت ضعيفة.

أشار كثير من الناخبين الجمهوريين خلال الأيام الماضية أن اتفاق كروز مع كايسيك بتحاشي التنافس مع بعضهما انعكس سلباً حيث نظر الناخبون الى هذا الاتفاق أما على أنه انعكاس للتلاعب بقواعد الانتخابات من قبل السياسيين، أو أن مؤيّدي كايسيك لم يروا في كروز مرشحاً ممكناً للتصويت لمصلحته، فهو متديّن ومحافظ، ومؤيّدو كايسيك حاكم ولاية اوهايو يتابعونه لأنه ليس محافظاً متشدداً.

هيلاري

لا يختلف السباق كثيراً في نتائجه لدى الديموقراطيين، فاستطلاعات الرأي تشير الى تقدّم المرشحة هيلاري كلينتون على منافسها برني ساندرز، ولكن بفارق ضئيل لا يزيد على 5 الى 6 نقاط، لكن الاستنتاجات تشدّد على أن هيلاري كلنتون ستتمكّن من الحفاظ على الفارق في المندوبين لصالحها ضد السناتور الديموقراطي، فهو نجح في جمع قاعدة عريضة من المؤيّدين، وفشل حتى الآن في إقناع أكثرية الديموقراطيين بأنه قادر على أن يكون رئيساً، وكل ما يريده الأميركيون، هو الاقتناع أن من ينتخبونه سيكون رئيساً مناسباً لهم.