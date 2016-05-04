ترامب مرشحاً للجمهوريين بسباق الرئاسة

لم يعد هناك رسميا أي منافس لدونالد ترامب في السباق الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية، مع الانسحاب الرسمي لآخر منافسيه جون كاسيس حاكم أوهايو.

وقال كاسيس في خطاب انسحابه: "في الوقت الذي أعلق فيه حملتي اليوم، لدي قناعة مرة أخرى بأن الله سيبقيني على الطريق السوي"، مؤكدا بذلك معلومات نشرت في وسائل إعلام أميركية في وقت سابق الأربعاء.

وكانت شبكة "إن بي سي" قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن كاسيك، حاكم أوهايو، سيعلن انسحابه من السباق، ما يمهد نهائياً لحصول ترامب على ترشيح حزبه.

وكان مقرراً أن يمضي كاسيك يومه في ضواحي واشنطن لتمويل حملته لكنه ألغى في اللحظة الأخيرة مؤتمراً صحافياً كان سيعقده في مطار العاصمة الأميركية.

وكان كاسيك الذي لم يحقق فوزاً سوى في ولايته أوهايو، كرر الثلاثاء على لسان مدير حملته أنه لن ينسحب حتى انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند في يوليو.

وقال جون ويفر في بيان "ما دام ذلك ممكناً، فإن الحاكم كاسيك سيقاتل، وسيواصل حملته لمنح الناخبين خياراً حقيقياً".

لكن الانسحاب المفاجئ من المعركة لسيناتور تكساس تيد كروز مساء الثلاثاء مهد لحصول ترامب تلقائياً على ترشيح الحزب الجمهوري، مع توقع فوزه بغالبية العدد المتبقي من المندوبين في آخر تسع جولات تمهيدية حتى السابع من يونيو.

وبات الملياردير الجمهوري وحيدا في السباق الذي شارك فيه 17 مرشحا جمهوريا. ورغم أنه لم يحصل حتى الآن على غالبية المندوبين (1237) المطلوبة للترشح باسم الحزب الجمهوري، فإنه من المتوقع أن يحصل عليها في الانتخابات التمهيدية الأخيرة المستمرة حتى 7 يونيو كما هو مقرر رغم انسحاب باقي المرشحين.

ويعقد مؤتمر الجمهوريين لاختيار مرشحهم في كليفلاند (اوهايو) من 18 الى 21 يوليو.