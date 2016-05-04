كلينتون: ترامب "متهور" وانتخابه للرئاسة خطر

اعتبرت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تخاطر بانتخاب مرشح لا يُعتمد عليه مثل الجمهوري دونالد ترامب.

وأضافت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية: "إنه مثل مدفع طائش والمدافع الطائشة عادة ما تخطئ أهدافها". وبررت كلينتون ذلك الوصف بما قاله ترامب بأن التغير المناخي ليس سوى خدعة صينية.

وقالت كلينتون، التي تتصدر سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي، إن ترامب الذي يوشك على انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري سيكون عليه طرح أفكار سياسية مفصلة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر المقبل وإنها تدرك كيف تدير المعركة معه.