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فرقة رولينغ ستونز تطالب ترامب بالكف عن استخدام أغانيها

المصدر: دبي - قناة العربية
فرقة رولينغ ستونز
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طالبت فرقة رولينغ ستونز الموسيقية الشهيرة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالكف عن استخدام موسيقاها في حملته، وذلك بعد مطالبات مشابهة من المغنية البريطانية آديل، وفرقة آر.ئي.إم لموسيقى الروك.

وقال المتحدث باسم الفرقة إن رولينغ ستونز لم تسمح قط لحملة ترامب باستخدام أغنياتها، وتطلب منه التوقف عن ذلك.

وكانت المغنية البريطانية آديل قالت في فبراير إنها لم تسمح لأي شخص باستخدام موسيقاها في حملات سياسية، بعدما عزفت حملة ترامب أغنيتها الشهيرة "رولنج إن ذا ديب" في مؤتمرات انتخابية بولاية أيوا.

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