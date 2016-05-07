رئيس الوزراء الفرنسي: ترامب رجل صغير وسيئ

وصف رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية، عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب بـ"الشخص السيئ"، في موقف جديد يضاف إلى انتقادات لاذعة وجهها المسؤول الفرنسي للأخير في وقت سابق.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها فالس، خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية مع قناة مجلس الشيوخ، مساء الجمعة، أضاف فيها "انظروا إلى ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية، ترامب رجل صغير، ويمكنني أن أقول إنه رجل سيئ".

وأشار رئيس الوزراء أن "هناك علاقة موازية بين ترامب، وحزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا"، مضيفاً "ففي الوقت الذي تقوم فيه المجتمعات الديمقراطية بمحاربة العولمة، والمشاكل التي تسببت فيها التهديدات الإرهابية، فإن الشعوبية بدأت تتصاعد في كل أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي، كان قد وجه انتقادات لاذعة إلى ترامب في وقت سابق، بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين والمهاجرين في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب اقترب كثيرًا من تمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان منافسه تيد كروز، الثلاثاء الماضي، انسحابه من التنافس على ترشيح الحزب.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر القادم.