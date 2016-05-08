ترامب يتهجم على كلينتون.. لكسب ود الناخبات

أثار المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب في نهاية الأسبوع جدلا على عادته، عبر اتهام المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بـ"التواطؤ" في خيانات زوجها بيل.

وقال ترامب، في حديث تبثه اليوم الأحد قناة "ايه. بي. سي"، إن هذه التصريحات التي تستهدف كلينتون "جزء من اللعبة" بما أن الزوجين كلينتون يخوضان الحملة الانتخابية معا.

وكان ترامب قال السبت في ولاية واشنطن إن هيلاري كلينتون "متزوجة من رجل كان أسوأ معتد على النساء في تاريخ السياسة. إنها متزوجة من رجل ساهم في معاناة نساء كثيرات".

وأضاف: "كانت هيلاري شريكته وعاملت النساء بشكل مروع. تعرضت بعض النساء للإهانة ليس من جانبه بل لكيفية تعاملها هي معهن".

وكان الملياردير وجّه اتهامات مماثلة خلال تجمع مساء الجمعة في ولاية اوريغون، قائلا إن هيلاري كلينتون "كانت شريكة شريرة للغاية" في علاقات زوجها بيل خارج إطار الزواج.

وتدل هذه الهجمات الجديدة على الاستراتيجية التي يعتمدها ترامب لكسب ود الناخبات اللواتي أثارت تصريحاته المتكررة ضد النساء استياءهن، فهو يضع بيل وهيلاري في خانة واحدة لتبدو منافسته غير مكترثة لمعاناة النساء.

وليست المرة الأولى التي يلمّح فيها ترامب إلى أن عشيقات بيل كلينتون عانين جراء سلوك هيلاري بعد كشف خياناته.

لكنه صعد لهجته في نهاية الأسبوع وجعل من هذا الموضوع حجة يستخدمها في تجمعاته الانتخابية.