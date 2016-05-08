كلينتون: مسؤولون جمهوريون يرفضون ترامب يتواصلون معي

أعلنت المرشحة الديموقراطية للرئاسة في الولايات المتحدة هيلاري كلينتون اليوم الأحد أن مسؤولين جمهوريين يتواصلون معها، بعد أن بات دونالد ترامب المرشح الجمهوري الوحيد في السباق إلى البيت الأبيض.

وقالت كلينتون، في تصريح لقناة "سي. بي. اس": "بالطبع أمد اليد إلى الديموقراطيين والجمهوريين والمستقلين، وإلى كل الناخبين الذين يريدون مرشحا يركز حملته على المشاكل" التي تواجه الأميركيين.

وتابعت: "أطلب من الأميركيين الانضمام إلى هذه الحملة، وقد اتصل بي كثير من الجمهوريين خلال الأيام القليلة الماضية معربين عن رغبتهم بالتواصل"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وبعد انسحاب أخر مرشحين جمهوريين منافسين لترامب من السباق قبل أيام، بات الأخير المرشح الجمهوري الوحيد، إلا أن عقبات كثيرة تنتظره داخل حزبه.

فقد انضم العديد من المسؤولين الجمهوريين بعد فوز ترامب بولاية انديانا الثلاثاء الماضي إلى حركة أطلقوا عليها اسم "أي شيء إلا ترامب"، بينهم المرشح الخاسر عام 2012 ميت رومني، والرئيسان السابقان جورج بوش الاب وجورج بوش الابن.

كما ظهرت مجموعة أخرى اطلقت على نفسها اسم "المحافظون ضد ترامب" تعمل على إيجاد "مرشح مقبول" يواجه كلينتون غير ترامب.