ترامب يختار قائد فريقه للمرحلة الانتقالية بالبيت الأبيض

أعلن دونالد ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة الأميركية، اليوم الاثنين أنه اختار منافسه السابق حاكم نيوجيرزي كريس كريستي ليقود فريق انتقال السلطة (من الإدارة الديمقراطية إلى الإدارة الجمهورية) في البيت الأبيض، بينما يستعد لإطلاق حملته الرئاسية العامة.

وقال ترامب في بيان: "الحاكم كريستي هو شخص مخلص وذو دراية كبيرة بالوسائل والموارد التي يجب أن يضمها فريق انتقالي لا يضاهى. يجب أن يكون مستعدا لتسلم شؤون البيت الأبيض عندما نفوز في تشرين الثاني/نوفمبر".

وقال ترامب الذي يفترض أن يتم اختياره مرشحا عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المزمعة في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر إن كريستي سيشرف على إنشاء "فريق شامل".

وتبنى كريستي ترشيح ترامب بعد الانسحاب من السباق التمهيدي لاختيار مرشح الحزب الجمهوري في شباط/فبراير وبات يعمل لحشد الدعم للملياردير الأميركي.

وأشارت حملة ترامب إلى أن المرشح الجمهوري المفترض بدأ بالتركيز على حملة الدعاية الانتخابية العامة "ويؤسس بنية تحتية قادرة على تحقيق النصر بما يشمل تعيين اشخاص في المراكز الرئيسية في الحملة وإطلاق عملية تمويلية تعود بالنفع على الحزب الجمهوري وتوحيد الحزب عبر العمل مع عدد من القادة الجمهوريين الذين أعلنوا دعمهم للسيد ترامب وترشيحه".