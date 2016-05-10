ترامب: سأستثني رئيس بلدية لندن المسلم من دخول أميركا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أشار إلى أنه سوف يستثني رئيس بلدية لندن المسلم المنتخب أخيرا من حظر مؤقت دعا إليه، بهدف منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن ترامب الملياردير وقطب العقارات والمرشح الجمهوري المفترض قوله الاثنين: "ستكون هناك استثناءات على الدوام"، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان اقتراحه المثير للجدل سيطبق على صديق خان وهو ابن لسائق حافلة باكستاني مهاجر وخياطة أدى اليمين الدستورية رئيسا لبلدية لندن الأحد.

وقال ترامب إنه سعيد لفوز خان بالانتخابات، ونسبت له الصحيفة قوله: "القيادة دائما أن تكون مثالا يحتذى به وإذا أبلى بلاء حسنا، فهذا أمر رائع".

وكان ترامب طرح فكرة الحظر بعد هجمات عنيفة شنها متشددون في باريس وكاليفورنيا العام الماضي. وندد مسلمون وجماعات معنية بحقوق الإنسان والخصوم الديمقراطيون لترامب والعديد من منافسيه الجمهوريين على الترشح للرئاسة بالاقتراح بوصفه مسببا للخلافات وغير مفيد ويتعارض مع القيم الأميركية.

وفاز خان وهو مرشح حزب العمال على خصمه من حزب المحافظين بفارق قياسي محققاً أكبر تفويض فردي في التاريخ السياسي البريطاني، بعد حملة انتخابية أثارت جدلا واسعا.

خان ينتقد ترامب

وردا على سؤال بشأن أساليب المحافظين، قال خان (45 عاما) لصحيفة (أوبزرفر) البريطانية "يستخدمون الخوف والتحريض لمحاولة تأليب المجموعات العرقية والدينية المختلفة على بعضها، لقد استقوا هذا الأسلوب من ترامب".

وقال خان في مقابلة مع مجلة "تايم" إنه يود السفر إلى الولايات المتحدة للاطلاع على البرامج المشوقة لرئيسي بلدية نيويورك وشيكاغو، ولكنه ينبغي أن يفعل ذلك قبل يناير، تحسبا لفوز ترامب بالرئاسة الأميركية في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر.