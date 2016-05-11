ساندرز يفوز بالانتخابات التمهيدية في فيرجينيا الغربية

فاز برني ساندرز في الانتخابات التمهيدية التي جرت الثلاثاء في ولاية فيرجينيا الغربية (شرق)، في نتيجة لا تغير في ميزان القوى المائل لمصلحة هيلاري كلينتون الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت شبكتا "أن بي سي" ثم "فوكس نيوز" فوز ساندرز في هذه الولاية الجبلية، في حين أظهرت نتائج فرز 16% من الأصوات أن سناتور فرمونت حصل على 48% من الأصوات مقابل 43% لوزيرة الخارجية السابقة.

وبحسب استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع فإن الغالبية الساحقة ممن أدلوا بأصواتهم كانوا من البيض الذين لا تتمتع كلينتون بشعبية كبيرة لديهم لأنها بنت انتصاراتها الانتخابية على تأييد الأقليات والنساء.

وتتصدر كلينتون السباق إلى بطاقة الترشيح الديموقراطية بفارق كبير عن ساندرز، إذ أنها جمعت حتى الآن 2224 مندوبا أي أنها اقتربت كثيرا من العدد اللازم لحسم السباق وهو 2383 مندوبا في حين ان ساندرز لم يجمع إلا 1448 مندوبا، بحسب شبكة "سي أن أن".