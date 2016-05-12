جورج كلوني: لن يُنتخب دونالد ترامب رئيساً

توقع الممثل الأميركي جورج كلوني، اليوم الخميس، ألا "يُنتخب دونالد ترامب رئيسا"، عازيا شعبية المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية إلى عدم طرح وسائل الإعلام "الأسئلة المناسبة" عليه.

وقال كلوني خلال مؤتمر صحافي ضمن مهرجان "كان" كان مخصصا لفيلم "ماني مانستر" لجودي فوستر الذي يؤدي بطولته: "لن يُنتخب دونالد ترامب رئيسا. ولن يحصل هذا الأمر، لأننا لا نريد أن نسلم السلطة للخوف في بلادنا".

وتابع أن شعبية "ترامب أتت نتيجة عدم طرح الكثير من البرامج التلفزيونية الأسئلة المناسبة، فإذا أعطيت الكلمة لدونالد ترامب من الممكن أن توجه له أيضا أسئلة عن المهاجرين".

وختم جورج كلوني قائلاً: "لو أتيح للناس الاطلاع على برنامجه لاختلفت الأمور. المشكلة الكبرى هي أننا لا نحصل على المعلومات كما ينبغي، ولا بد من التطرق إلى الوقائع والاستناد إليها والانطلاق مجددا".