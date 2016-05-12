لقاء "ممتاز" بين ترامب ومسؤولي الحزب الجمهوري

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رينس برايبوس، أن اللقاء بين المرشح الجمهوري لخوض السباق الرئاسي دونالد ترامب المثير للجدل وبين مسؤولين من الحزب اليوم الخميس في واشنطن كان "ممتازا".

وكتب برايبوس في تغريدة: "اللقاء كان ممتازا. إنها خطوة إيجابية جدا نحو توحيد الحزب"، الذي يعاني من انقسام شديد إزاء ترامب الذي بات المرشح الأوحد للحزب في الاقتراع الرئاسي المقرر في نوفمبر.

وضم اللقاء رئيس مجلس النواب بول راين الذي فاجأ الأوساط السياسية الأسبوع الماضي حين أعلن أنه غير مستعد في الوقت الحاضر لدعم ترامب، في تصريح كان له وقع قنبلة، لاسيما أنه سيترأس مؤتمر الحزب الذي سيعين مرشحه رسميا بين 18 و31 يوليو في كليفلاند.

ويسعى ترامب ومسؤولين جمهوريين إلى توحيد الحزب من أجل خوض المعركة التي يرتقب أن تكون حامية جدا ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال راين الأربعاء: "الهدف هنا هو توحيد مختلف التيارات في الحزب حول مبادئ مشتركة".

من جانبه قال ترامب إنه اتخذ مع بول ريان "خطوة إيجابية" نحو توحيد صفوف الحزب للفوز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر.

وقال الاثنان في بيان مشترك: "انطلاقا من هذا الهدف أجرينا نقاشا ممتازا هذا الصباح. ورغم أننا كنا صريحين بشأن الخلافات المحدودة بيننا فإننا سلمنا أيضا بوجود مناطق عديدة وهامة للاتفاق".

وأضاف البيان: "كان هذا اجتماعنا الأول، لكنه كان خطوة إيجابية جدا نحو توحيد (صفوف الحزب)".

من جانبه، قال ريان اليوم الخميس، إن اجتماعه مع ترامب في وقت سابق من اليوم كان "مشجعا جدا"، لكنه أضاف أن عملية توحيد الحزب ستستغرق وقتا.

وأضاف ريان للصحافيين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "أجرينا نقاشا جيدا للغاية ومشجعا وبناء".

وتظاهر أكثر من 10 أشخاص عند وصول ترامب إلى مقر اللجنة الوطنية للجمهوريين في واشنطن، وحملوا يافطات كتب عليها "ترامب عنصري". وتجاهلهم الملياردير الأميركي ودخل إلى المبنى من باب خلفي.