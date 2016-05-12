‫‬ ترامب: منع المسلمين من دخول أميركا "مجرد اقتراح"

دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري المفترض الذي كان قد نادى بمنع المسلمين "مؤقتا" من دخول الولايات المتحدة، يقول الآن إن تصريحه كان "مجرد اقتراح "لم يتم العمل به بعد.

موقف ترامب الأخير والمحير هذا أتى في مقابلة مع راديو تابع لمحطة "فوكس" ليلة الأربعاء، حيث قال: "لدينا مشكلة جدية وهو منع مؤقت.. لم ‬يتم النداء به بعد ولم يقم أحد بتنفيذه، إنه مجرد اقتراح لغاية أن نكتشف ماذا يحدث"، حسب ترامب، رغم أنه نادى بالفعل إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة بشكل متكرر على مر الأشهر الخمسة الماضية.

هذا التصريح المبهم لا يعتبر تراجعا فعليا عن موقف ترامب السابق، وإن كان كذلك فهو غير واضح، ولكنه قد يكون محاولة من ترامب لتخفيف حدة خطابه بعد أن أصبح مرشح الحزب الجمهوري الفعلي، خاصة بعد انسحاب منافسيه من السباق.

التصريح جاء ليلة لقاء ترامب مع رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين، الذي لم يعلن تأييده لترامب بعد. رايان كان قد قال في وقت سابق إن مقترح ترامب بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة لا يُعبِّر عن موقف الحزب الجمهوري، وهو مخالف للدستور، مضيفاً أن "أكبر حلفائنا في الحرب على الإرهاب الراديكالي الإسلامي هم المسلمون". ويحاول القادة الجمهوريون الآن إقناع ترامب بتعديل مواقفه الخلافية وخطابه العدائي حتى لا يؤثر سلبا على حظوظ إعادة انتخابهم في الخريف.

مستشار ترامب اللبناني - الأميركي وليد فارس كان قد قال في لقاء سابق مع جريدة "الحياة"، إن موقف ترامب المانع لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة "أمر غير منطقي ولا يعكس سياسته أو توجهه ولا يمكن أن يكون شعاراً"، واعداً بتغيير نوعي في خطاب ترامب.

الاهتمام الجديد في القضية جاء على خلفية انتخاب أول مدير بلدية مسلم في لندن. ترامب كان قد قال إنه سيستثني صديق خان من هذا المنع، الأمر الذي دفع خان إلى وصف ترامب بـ"الجاهل". سابقا، كان ترامب قد تحدث عن تعديلات لموقفه قائلا إن الدبلوماسيين والقادة والرؤساء المسلمين مستثنون من مقترحه.