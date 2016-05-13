ترامب يتهم موقع "أمازون" باستغلال نفوذ "واشنطن بوست"

هاجم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب موقع "أمازون"، أكبر متجر للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، معتبراً أن لديه "مشكلة ضخمة متعلقة بمكافحة الاحتكار".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية أمس الخميس، أن الرئيس التنفيذي لـ"أمازون" جيف بيزوس، الذي يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" يستخدم الصحيفة في التأثير على الساسة في واشنطن لمساعدة الشركة في أمور الضرائب.

وقال: "هذه الصحيفة مملوكة مثل دمية لجيف بيزوس الذي يسيطر على أمازون. إنه يستخدم واشنطن بوست للتأثير حتى لا يفرض الساسة في واشنطن ضرائب على أمازون كما ينبغي".

وأضاف أنه "يستخدم واشنطن بوست لأغراض سياسية لإنقاذ أمازون فيما يتعلق بالضرائب ومكافحة الاحتكار".