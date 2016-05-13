عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترامب يتهم موقع "أمازون" باستغلال نفوذ "واشنطن بوست"

المصدر: واشنطن - رويترز
جيف بيزوس
رابط مختصر

هاجم المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب موقع "أمازون"، أكبر متجر للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، معتبراً أن لديه "مشكلة ضخمة متعلقة بمكافحة الاحتكار".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" التلفزيونية أمس الخميس، أن الرئيس التنفيذي لـ"أمازون" جيف بيزوس، الذي يمتلك صحيفة "واشنطن بوست" يستخدم الصحيفة في التأثير على الساسة في واشنطن لمساعدة الشركة في أمور الضرائب.

وقال: "هذه الصحيفة مملوكة مثل دمية لجيف بيزوس الذي يسيطر على أمازون. إنه يستخدم واشنطن بوست للتأثير حتى لا يفرض الساسة في واشنطن ضرائب على أمازون كما ينبغي".

وأضاف أنه "يستخدم واشنطن بوست لأغراض سياسية لإنقاذ أمازون فيما يتعلق بالضرائب ومكافحة الاحتكار".

كلمات دالّة

#ترامب, #الجمهوريين, #الانتخابات الأميركية, #الولايات المتحدة, #أميركا, #واشنطن, #أمازون, #جيف بيزوس, #واشنطن بوست

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر