جيمس بيكر: فوز ترامب يجعل العالم أقل استقرارا

أبلغ وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر جلسة في مجلس الشيوخ الخميس أن مقترحات دونالد ترامب المرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري بشان السياسة الخارجية ستجعل العالم أقل استقراراً.



وأثناء رده على سؤال من السناتور الجمهوري ماركو روبيو وهو منافس سابق لترامب في السباق الرئاسي قال بيكر -وهو جمهوري أيضاً- إن العالم "سيصبح أقل استقراراً بكثير" في ظل إضعاف حلف شمال الأطلسي أو إذا حصلت المزيد من الدول على أسلحة نووية كما اقترح ترامب.



وقال بيكر في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "لدينا الكثير من المشاكل اليوم .. لكن سيكون لدينا مشكلات أكبر بكثير إذا حدث هذا"، مضيفاً أن الالتزامات الأميركية حول العالم تعزز أمن الولايات المتحدة".

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم بيكر إن ترامب اجتمع مع بيكر الخميس بطلب من المرشح الرئاسي. وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعقيب.



والجلسة التي حملت عنوان "دور أميركا في العالم" دعا إليها السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة المنتمي للحزب الجمهوري.



وأشاد كوركر بخطاب عن السياسة الخارجية ألقاه ترامب في واشنطن الشهر الماضي. وأثار تبني ترامب لسياسة "أميركا أولاً" مخاوف لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يرون إنها تشير إلى احتمال انسحابها من الشأن العالمي.