العربية تبدأ بث برنامجها الأسبوعي "السباق الرئاسي"

بثت قناة العربية أولى حلقات برنامجها الأسبوعي "السباق الرئاسي"، وتناولت الحلقة استطلاعات للرأي حول المرشحين الأميركيين المتسابقين للوصول للبيت الأبيض، وتقارير عن المرشح المثير للجدل دونالد ترامب.

في هذه الحلقة أيضاً، توضيح لكيفية انتخاب الرئيس الأميركي، حيث إن كثيرين لا يعرفون كيف تتم هذه العملية، وكيف يختار كل حزب مرشحه للسباق.

والبرنامج محطة انتخابية أسبوعية تطل على كل ما يتعلق بالانتخابات الأميركية، من خلال تغطية مفتوحة بالتعاون بين استوديوهات "العربية" في دبي وواشنطن.

ويقدم البرنامج الزميلان صهيب شراير من دبي وناديا بلبيسي من واشنطن، حيث يبث كل يوم سبت الساعة 20:30 غرينتش (11:30 بتوقيت السعودية).