بعد أسابيع من المحادثات الهاتفية.. ترامب يلتقي كيسنجر

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن 3 أشخاص مقربين من دونالد ترامب أن المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية سيجتمع يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع في نيويورك يأتي بعد أسابيع من المحادثات الهاتفية بين ترامب وكيسنجر، أحد كبار مستشاري الرئيسين الأميركيين الراحلين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وفي الأسبوع الماضي، اجتمع ترامب مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر الذي قال في جلسة استماع بالكونغرس في نفس يوم الاجتماع، إن مقترحات ترامب للسياسة الخارجية من شأنها أن تجعل العالم مكانا أقل استقرارا.

وتعرض ترامب لانتقادات لاقتراحه أن تعيد الولايات المتحدة النظر في حلف شمال الأطلسي، ولقوله إن اليابان وكوريا الجنوبية بحاجة إلى دراسة الحصول على أسلحة نووية للدفاع عن نفسيهما.