زعيم المعارضة في أستراليا يدعم كلينتون وينتقد ترامب

عبر زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض، بيل شورتن، اليوم الثلاثاء، عن تأييده للمرشحة الديمقراطية المحتملة في انتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، فيما قال إنه سيكون "من الصعب جداً" العمل مع منافسها المرشح الجمهوري المفترض، دونالد ترامب.

وتعهد شورتن، الذي ينافس رئيس الوزراء، مالكوم تورنبول، قبل الانتخابات العامة في الثاني من تموز/يوليو، بمواصلة العلاقات الوثيقة التي تربط أستراليا والولايات المتحدة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية.

وقال شورتن للصحافيين: "فيما يخص هيلاي كلينتون أو دونالد ترامب يجب أن أقول إنه لو كنت في أميركا كنت سأعطي صوتي لهيلاري كلينتون"، مشيراً "سنتعامل مع أي من تنتخبه أميركا، لكن دون شك سيكون ترامب صعباً جداً على ما أظن في التعامل معه".