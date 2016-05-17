هل بقاء ساندرز في السباق إيجابي لكلينتون؟

من لقاءات صغيرة في مراكز حملته الانتخابية في الولايات الأميركية المختلفة، إلى قاعات كبيرة مليئة بالشباب، ‫لا يزال بيرني ساندرز ‬يلهم‫ الحماس بين مؤيديه رغم أنهم يعرفون أنه لن يستطيع الحصول على ترشيح‬. الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.

ساندرز‫ ‬بحاجة للحصول على 65% من أصوات الناخبين في جميع السباقات المتبقية ليحصل على الترشيح، وهو أمر غير واقعي.‫ ‬

‫هذا الأمر يزعج مؤيديه، فالاستطلاعات تظهر أن ساندرز أقدر على التغلب على دونالد ترامب من هيلاري كلينتون (المرشحة المحتملة للحزب الديموقراطي)‬، وهي تتقارب مع ترامب في ولايات حاسمة، وهي فلوريدا واوهايو وبنسلفانيا‫.

الكثير من الديمقراطيين يرون الآن، وبعد حصول ترامب على الترشيح الجمهوري، أن بقاء ساندرز في السباق عمل تخريبي قد يؤثر سلبا على إمكانية كلينتون التغلب على ترامب خلال الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

في هذا السياق، لامت دايان فاينستاين، وهي عضو مجلس شيوخ ديمقراطية من كاليفورنيا، هذا الأسبوع حملة ساندرز، معتبرةً "أنهم لا يفهمون سلبيات قرارهم.. فهو مضِرّ لأن كلينتون لا تستطيع أن تركز جهودها على الانتخابات العامة بنفس الطريقة التي يركزها ترامب".

‫ساندرز ‬يختلف مع هذا التشخيص، و‫يقول إنه باق في السباق لأسباب ‬ أخرى. وقد أكد في لقاء مع مؤيديه في ولاية كينتاكي: "الحملة هذه ليست معنية فقط بالانتخابات الرئاسية، بل بتغيير أميركا".

‫أما الناشط الديمقراطي والمندوب السابق للانتخابات الحزبية الديمقراطية ‫طالب سلهب ‬فيوافق ساندرز، و‫يقول إن بقاء ‬المرشح‫ في السباق وإثباته لمؤيديه أنه قادر على التأثير على البرنامج الحزبي الديمقراطي سيساعدان الديمقراطيين‬ في نهاية الأمر. ‬

ويضيف سلهب: "‫ساندرز استطاع أن يأتي بآلاف ‬الشباب‫ الذين يدخلون المعركة‬ الانتخابية‫ لأول مرة.‫ الأغلبية ‬منهم ‫سيصوتون لهيلاري‬ لكلينتون في الانتخابات الرئاسية.‫ دخول‬ ساندرز السباق‫ إيجابي واستطاع من خلا‬له‫ طرح القضايا التي لم تطرحها‬ هي‫، ‬وأن يؤثر على مواقف هيلاري كلينتون لتستطيع توسيع القاعدة الشعبية لتكسب الانتخابات".

سلهب يتوقع أن يحظى ساندرز ومؤيديه الذين يميلون إلى اليسار السياسي بصوت قوي خلال المؤتمر الحزبي الذي يتم خلاله رسم البرنامج الحزبي. ويتوقع أن تشرك كلينتون ساندرز في إدارتها إن تمكنت من الفوز، بنفس الطريقة الذي عيّن فيها الرئيس الحالي باراك أوباما هيلاري كلينتون وزيرةً للخارجية بعد أن تغلب عليها في الانتخابات الحزبية عام 2008.

‫القضايا التي تهم ناخبي ساندرز هي داخلية تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور وتعميم التأمين الصحي وجعل التعليم الجامعي مجانيا للجميع. وحملة كلينتون تفهم هذه المعادلة ولا تكثر المرشحة من انتقادها لساندرز، فهي لا تريد إغضاب شريحة كبيرة من الناشطين الذين تحتاجهم لاحقا.

‫انتخابات أخرى محورية للديمقراطيين هي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي يسيطر الجمهوريون عليها حاليا. انتخابات المجلسين تجرى في نفس يوم الانتخابات الرئاسية‬، وحتى لو لم يستسيغ مؤيدو ساندرز التصويت لكلينتون فهم على الأقل سيتشجعون للتصويت لصالح مرشحين ديمقراطيين لكلا المجلسين.