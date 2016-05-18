ترامب ينهي خلافاً مع مقدمة برامج بعد إهانته لها

أنهى المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، خلافه مع مقدمة البرامج في قناة "فوكس نيوز"، ميغين كيلي، رغم أنه نادرا ما يتراجع عن مواقفه.

بعد أن شتمها ووصفها بأنها "لعوب" وتحدث عن دورتها الشهرية ووجه إليها ألفاظا غير لائقة، اعتذر الملياردير الأميركي وخفف لهجته مساء الثلاثاء في مقابلة مع كيلي نفسها.

عندما ذكّرته كيلي أنه وصفها بـ"اللعوب"، تساءل ترامب: "هل قلت هذا؟". فأجابت المقدمة: "عدة مرات". فعلق ترامب قائلاً: "أخ، حسنا. اعذريني"، مضيفاً أنها "ليست الشتيمة الأسوأ" التي يمكن أن توجَّه إليها.

بعدها ردّت كيلي قائلةً "الأمر لا يتعلق بي وإنما بالرسالة التي ستصل إلى الشابات والنساء الأخريات".

وأقر ترامب كذلك بأنه تمادى، مضيفاً: "كان يمكن أن أتصرف بشكل مختلف في مناسبات عدة"، ولكنه استدرك: "عندما أتعرض للإساءة، أدافع عن نفسي بشدة". كما وصف نفسه بأنه "ملاكم مستعد للرد"، عندما سألته لماذا يبدو مسموحا بتوجيه كل أنواع اللكمات في حملته.

وبعد حملة طويلة، استطاع ترامب إزاحة 16 منافسا، ويتوقع أن يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري خلال مؤتمره في تموز/يوليو.

واندلع الخلاف بين ترامب وميغين كيلي، المحامية السابقة التي أصبحت في 2004 صحافية في "فوكس نيوز"، في أب/أغسطس خلال أول مناظرة بين المرشحين الجمهوريين في إطار الانتخابات التمهيدية تابعها نحو 24 مليون مشاهد.