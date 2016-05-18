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كلينتون تفصح عن وضعها المالي وتطالب ترامب بإعلان ضرائبه

المصدر: واشنطن - رويترز
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أصدرت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، نموذج إفصاحها المالي الشخصي للفترة من أول كانون الثاني/يناير وحتى الوقت الراهن، مطالبة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالإفصاح عن ضرائب الدخل.

من جهتها، قالت المتحدثة كريستينا رينولدز في بيان إن "الاختبار الحقيقي لدونالد ترامب هو ما إذا كان سيلتزم بسابقة كل مرشح رئاسي في العصر الحديث، وأن يتيح إقراراته الضريبية مثلما فعلت هيلاري كلينتون".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أنه قدم نموذج إفصاحه المالي الشخصي للجنة الانتخابات الاتحادية الاثنين.

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