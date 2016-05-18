كلينتون تفوز في الانتخابات التمهيدية بكنتاكي

حققت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، الثلاثاء، فوزاً في الانتخابات التمهيدية بولاية كنتاكي. وهزمت كلينتون ساندرز بفارق ضئيل في ولاية كنتاكي لتحقق فوزاً غير متوقع.

وفي ولاية كنتاكي، سيقتسم المرشحان على الأرجح المندوبين وعددهم 55 مندوباً.

ويعني تقدم كلينتون في عدد المندوبين أنها ستكون على الأرجح في نهاية المطاف مرشحة الحزب، لكنها لا تزال بحاجة إلى ما يربو على 100 مندوب لتحقيق العدد المطلوب للفوز ببطاقة الترشح.

وستشهد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فترة هدوء لمدة أسبوعين مع إجراء آخر منافسات رئيسية، بما في ذلك في ولاية كاليفورنيا في السابع من يونيو/حزيران.

وتريد كلينتون التي قضت اليومين الماضيين في حملة ولاية كنتاكي أن تنتهي من الانتخابات التمهيدية وأن تحول انتباهها إلى الانتخابات العامة التي تجرى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني والمرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب، الذي بدأ في تنظيم حملته للانتخابات العامة. كما وقع ترامب الثلاثاء اتفاقاً مشتركاً لجمع تبرعات مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.