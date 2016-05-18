ماذا يريد ترامب من زعيم كوريا الشمالية؟

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة لرويترز في مقابلة الثلاثاء إنه يعتزم الحديث مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون لمحاولة وقف البرنامج النووي لهذا البلد.



وفي معرض الحديث عن قضايا متعددة، قال ترامب أيضاً إنه يرفض ما قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا ودعا لإعادة التفاوض على اتفاق باريس للمناخ وقال إنه سيلغي الكثير من اللوائح المالية إذا انتخب رئيساً.



ورفض ترامب الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية لكنه قال إن الاجتماع مع كيم سيكون تحولاً هائلاً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد.



وأضاف ترامب عن كيم "سأتحدث معه.. لا مشكلة لدي في الحديث معه".



وتابع خلال المقابلة التي استمرت لنصف ساعة في مكتبه ببرج ترامب بمانهاتن "في نفس الوقت سأمارس الكثير من الضغوط على الصين لأننا نملك قوة هائلة على الصين من الناحية الاقتصادية."



والصين هي الداعم الدبلوماسي والسياسي الوحيد لكوريا الشمالية من القوى الكبرى.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة عوملت بطريقة غير عادلة في اتفاق باريس للمناخ الذي يفرض خفضاً في انبعاثات الكربون على أكثر من 170 بلداً. وستكون إعادة التفاوض على الاتفاق انتكاسة كبرى بعد أن وصف بأنه أول اتفاق عالمي حقيقي يتعلق بالمناخ.



وتحول ترامب للحديث عن الاقتصاد وقال إنه يخطط لإصدار برنامج مفصل خلال أسبوعين. وقال إنه سيفكك جميع اللوائح الاقتصادية تقريباً في مجموعات إصلاحات مالية تعرف باسم "دود-فرانك" تم وضعها خلال الأزمة المالية في 2007 و2008.



وقال ترامب "سأقول إن الأمر قريب من القضاء على (قوانين) دود-فرانك بالكامل. إنها قوة سلبية للغاية وأصبحت سيئة السمعة".

وأضاف المرشح الملياردير أيضاً أنه توقع حدوث فقاعة مالية خطيرة في صناعة التكنولوجيا. وقال إن شركات التكنولوجيا تنال تقييما عاليا دون تحقيق أرباح.



وأعلن أنه سيرغب في النهاية أن يتولى شخص من الحزب الجمهوري قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لكنه قال إنه "لن يكون عدواً" لرئيسته الحالية جانيت يلين (..) لست ممن يعتقدون أن جانيت يلين تؤدي عملاً سيئا".