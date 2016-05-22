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كاميرون: كلام ترامب حول حظر دخول المسلمين لأميركا خطير

المصدر: لندن - رويترز
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، أن تصريحات المنافس بانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، بشأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة "خطيرة جداً"، وذلك في إضافة جديدة لانتقاده إلى المرشح الجمهوري المحتمل.

وقال كاميرون لبرنامج "بستون أون صنداي" على محطة "آي تي في": "من الخطير للغاية قول ذلك. كما أنه مثير للخلاف وخاطئ"، معبراً في الوقت ذاته عن استعداده للقاء ترامب إذا ما زار بريطانيا قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، في كانون الأول/ديسمبر، ترامب بأنه "مثير للخلاف وأحمق ومخطئ"، بسبب دعوته لفرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

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