كلينتون: ترامب يشجع الانقسام ويدعو إلى استخدام السلاح

هاجمت المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، خلال الانتخابات التمهيدية لمرشحي الرئاسة الأميركية، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، معتبرة أنه يشجع على انتشار مزيد من السلاح في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت كلينتون: "هذا شخص يسعى ليكون رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، البلد الذي يواجه وباء العنف المسلح، يتحدث عن مزيد من السلاح في مدارسنا، ويشجع الكراهية والانقسام في شوارعنا. يتحدث حتى عن المزيد من الأسلحة النووية في العالم"، مشيرة إلى أن "هذه ليست وسائل للحفاظ على سلامتنا".

وتابعت قائلة: "إذا كنتم تريدون تخيل صورة أميركا إذا حكمها ترامب، فإن أطفالنا سيكونون أكثر عرضة للعنف والتعصب. سيحملون مزيداً من الغضب والخوف. اسأل أيا من الأمهات هنا الليلة إذا كن يريدن أن يعيشن في أميركا التي يدعو إليها ترامب. لقد طفح الكيل".