كارتر: ترامب يستغل "العنصرية المتأصلة" في أميركا

قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن في الولايات المتحدة خزانا من "العنصرية المتأصلة"، معتبرا أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يستغل هذا الأمر.

وفيما اعتبر أن انتخاب باراك أوباما للرئاسة كان خطوة إلى الأمام، أشار الرئيس الديموقراطي السابق إلى اعتقاده بأن ذلك "أثار غضبا كبيرا لدى بعض الجمهوريين، مبني على أسس عرقية، ضد حقيقة وصول أسود إلى سدة الرئاسة".

وأضاف كارتر البالغ من العمر 91 عاما أن الولايات المتحدة "استيقظت خلال السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة على حقيقة أننا لم نحل مسألة العنصرية بشكل كاف"، لافتا إلى قساوة الشرطة في التعامل مع السود، وارتفاع معدلات البطالة وسجن الأميركيين الأفارقة.

ومتحدثا عن أرضية خصبة للعنصرية، قال كارتر إن الملياردير الجمهوري المرشح للرئاسة دونالد ترامب "استغل خزانا جوفيا من العنصرية المتأصلة (في الولايات المتحدة)".

وتابع أن ترامب "انتهك الحقوق الإنسانية الأساسية" بتظهيره المهاجرين المكسيكيين كمجرمين محتملين، ودعوته إلى إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام المسلمين.