اتحاد عمال السيارات يؤيد كلينتون بالسباق الرئاسي

أعلن اتحاد عمال السيارات الأميركي القوي، الأربعاء، تأييده للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال رئيس الاتحاد دينيس ويليامز في بيان إن هيلاري كلينتون "على دراية بتعقيدات الاقتصادات العالمية وتدعم العمال الأميركيين".

وأضاف "في العام 2009، حاربت من أجل الحفاظ على حقوق التفاوض الجماعي، ووقفت في وجه الهجمات ضد هذه الحقوق حين كنا في حاجة إليها".

وتابع أن كلينتون "تدافع عن توسيع قوانين الساعات الإضافية بما يساعد على إعالة المزيد من عائلات الموظفين، وهي تدعم المساواة في الأجور، وتدافع عن الإجازات العائلية المدفوعة، إضافة إلى إقامة نظام حضانة للأطفال".

ويشكل موقف الاتحاد دعما قويا لكلينتون التي تواجه صعوبات في استطلاعات الرأي.

وفي حال حصلت كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي، فإن دعم اتحاد عمال السيارات سيكون ورقة مهمة أمام منافسها المحتمل قطب الأعمال دونالد ترامب، خصوصا في الولايات الصناعية التي تعاني من الأزمة المالية، والتي تلعب بعضها على غرار أوهايو دورا أساسيا في الانتخابات الرئاسية.

وتظهر استطلاعات الرأي الأولية لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر تقدم الملياردير بين العمال البيض.

وختم وليامز بالقول "من الواضح أن ترامب لا يدعم الأمن الاقتصادي لأسر أعضاء اتحاد عمال السيارات".