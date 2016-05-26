ترامب ينتزع ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة

تمكن دونالد ترامب من جمع أصوات 1237 مندوبا ضرورية لكسب ترشيح الحزب الجمهوري بعد أن أعلن مجموعة من المندوبين المستقلين عن تأييدهم لترامب. كل هذا قبل تصويت ولاية كاليفورنيا الحاسمة ذات العدد الكبير من السكان. أكبر مفاجأة هي أن الحزب الجمهوري المنقسم على نفسه بسبب ترامب تمكن من اختيار مرشح رسمي قبل أن يتمكن الديمقراطيون من ذلك.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي تلا الإعلان عن فوزه، إنه يفكر في اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه أو مرشح ينتمي للأقليات. ويأتي هذا بعد أن أعلن مدير حملة ترامب أن المرشح سيعدل من آرائه ويخفف من حدة خطابه المثير للجدل. وظهر هذا التوجه جلياً من خلال تهرب ترامب من الإجابة عن سؤالين حول اقتراحاته منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. ولأول مرة لم يكرر ترامب مواقفه السابقة.

كما أعلن ترامب أنه مستعد لإجراء مناظرة مع المرشح الديمقراطي الآخر، بيرني ساندرز، بهدف جمع التبرعات لمؤسسات خيرية. إنه مقترح يلقي الضوء على فشل الديمقراطيين في الالتفاف حول هيلاري كلينتون، رغم أن انتخابات حزبية في ست ولايات فقط تفصلها عن الترشيح.