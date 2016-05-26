احتجاج صاخب أمام مؤتمر انتخابي لترامب

نظم مئة شخص مظاهرة صاخبة لكنها سلمية خارج مؤتمر انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وسخروا من مؤيديه قبل أن تتدخل الشرطة وتلقي القبض على ثمانية أشخاص.



وحمل النشطاء لافتات مناهضة لترامب مثل "أوقفوا ترامب النازي"، و"تخلصوا من ترامب" وضربوا دمية على هيئة المرشح الجمهوري المفترض خارج مركز للمؤتمرات في أنهايم.



وقال متحدث باسم إدارة الشرطة في أنهايم إن سبعة بالغين وقاصراً القي القبض عليهم بتهم منها التجمع غير القانوني.



وجاءت الاعتقالات بعد يوم واحد من تحول مؤتمر انتخابي لترامب إلى فوضى في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو بعدما حاول مئات المحتجين اجتياح مركز المؤتمرات حيث كان ترامب يلقي خطاباً ولوحوا بأعلام مكسيكية وألقوا حجارة وزجاجات على ضباط شرطة مكافحة الشغب، وردت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز ورذاذ الفلفل.



وقالت الشرطة في ألبوكيرك إنها نفذت اعتقالات خارج وداخل المؤتمر الانتخابي حيث قطع متظاهرون خطاب ترامب بصورة متواصلة.



وفي تدوينة على تويتر وصف ترامب المحتجين في ألبوكيرك بانهم "بلطجية كانوا يرفعون العلم المكسيكي".