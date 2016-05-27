كلينتون: الجدل حول بريدي لن يؤثر على حملتي الانتخابية

دافعت هيلاري كلينتون عن استخدامها لملقم غير حكومي في مراسلاتها الرسمية أثناء توليها حقيبة الخارجية، وقالت إن ما قامت به لا يختلف عما قام به أسلافها.

وغداة صدور تحقيق رسمي أجرته وزارة الخارجية كشف عيوبا خطيرة في كيفية حماية المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية لرسائلها الإلكترونية، تعهدت كلينتون بعدم السماح للمسألة أن تطارد حملتها.

وقالت "قد تخرج تقارير، لكن شيئا لم يتغير".

وأضافت: "إنها القصة نفسها. مثل وزراء الخارجية السابقين، استخدمت بريدا إلكترونيا خاصا. كثيرون قاموا بذلك. لم يكن أمرا غير مسبوق إطلاقا".

وفي مقابلة لاحقة مع الشبكة التلفزيونية أقرت مجددا أنها ارتكبت "خطأ"، وأنه كان بإمكانها تفادي ذلك. وأكدت "كما قلت مرات عدة، كان خطأ، ولو أمكنني العودة إلى الوراء لقمت بذلك بشكل مختلف".

وقالت "أفهم لماذا يقلق الناس، لكن آمل أن ينظر الناخبون للصورة الكاملة لكل ما فعلته".

يذكر أن هذه المسألة تلاحق كلينتون منذ أكثر من عام، ويستخدمها خصومها السياسيون ومنهم الجمهوري دونالد ترامب، للتشكيك بصدقها وما إذا يمكن الوثوق بها، وهي الصفة التي عبر معظم الناخبين عن شكوكهم حولها في استطلاعات الرأي.

وأعلنت "سلمت كل رسائلي الالكترونية. لا أحد يمكنه قول ذلك. كنت منفتحة جدا بشأن القيام بذلك وسأستمر في ذلك. وليست بالمسألة التي ستؤثر على الحملة أو على رئاستي".

وبرزت قضية استخدام كلينتون حساب بريد خاصا لإجراء اتصالات دبلوماسية، للمرة الأولى في 2015 خلال تحقيقات للجمهوريين في الكونغرس في الظروف التي أدت للهجوم على البعثة الأميركية في بنغازي بليبيا.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 2012 عن مقتل السفير وثلاثة أميركيين.