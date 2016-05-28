أكثر من ألف محتج خلال تجمع لترامب في سان دييغو

نقل دونالد ترامب، المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، دعوته لإقامة أسوار والقيام بعمليات ترحيل إلى أعتاب أكثر المعابر الحدودية الأميركية ازدحاماً يوم الجمعة في الوقت الذي حيا فيه ترامب أنصاره في سان دييغو وسط واحد من أكبر الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.

وكان المشهد داخل مركز مؤتمرات سان دييغو خلال كلمة ترامب هادئاً نسبياً في حين كان المتظاهرون المعارضون لترشحه للرئاسة يقومون بمسيرات ويهتفون وهم يحملون لافتات تنتقد تصريحاته ضد الهجرة غير الشرعية.

وحضر أكثر من ألف شخص يلوحون بالعلمين الأميركي والمكسيكي تجمعات مناهضة لترامب في سان دييغو وهي مدينة تقع على الحدود الأميركية المكسيكية ويشهد معبرها سان يسيدرو عبور نحو 300 ألف شخص يومياً بشكل غير قانوني بين البلدين.

ويعتبر كثيرون ممن يعملون على جانبي الحدود سان دييغو مدينة مزدوجة القومية كما أن نحو ثلث سكان المدينة من اللاتينيين.

وخلال كلمة ترامب يوم الجمعة تسلق بعض المحتجين الموجودين خارج مركز المؤتمرات حاجزاً ورشقوا الشرطة بزجاجات مياه.

وبعد أن خلا مركز المؤتمرات بدأت مجموعات من أنصار ترامب والمتظاهرين المناهضين له في الاختلاط في الشوارع وحدث تراشق بين بعضهم بزجاجات المياه.

وأعلنت الشرطة في زي مكافحة الشغب أن هذا التجمع غير قانوني وأمرت الحشد بالانصراف.

وذكرت الشرطة اعتقال أكثر من 12 شخصاً خلال الساعة التي تلت إصدار الأمر بتفرق الحشد.