ساندرز: على كلينتون أن تختار نائبا يساريا للرئاسة

أعلن بيرني ساندرز منافس هيلاري كلينتون للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، أن كلينتون لن تحصل على تأييد قسم من الديموقراطيين ما لم تختر مرشحها لنيابة الرئاسة من اليسار.

وقال ساندرز الأحد خلال برنامج تلفزيوني على شبكة "ان بي سي": "هذا يعني أن يكون هناك مرشح قادر على جذب العائلات المتواضعة والشبان وعلى تشجيع حصول مشاركة أكبر" في الانتخابات.

ولم يعد ساندرز سناتور فيرمونت (74 عاما) قادرا حسابيا على الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي. ومع ذلك يواصل حملته بحماسة ولا يزال يلقى تأييدا واسعا ويواصل الفوز في عدد من الولايات.

وتمكن ساندرز من جذب ناخبين من الشبان والمستقلين وفئات من الناخبين الذين تسعى كلينتون للحصول على تأييدهم قبل موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وردا على سؤال حول احتمال ان تطلب كلينتون من سناتور فيرجينيا الديموقراطي تيم كين ان يكون مرشحها لنيابة الرئاسة، قال ساندرز "انه شخص اكن له الكثير من التقدير".

ويعتبر تيم كين وسطيا لدى الديموقراطيين، وهو يشدد على ضرورة قيام تعاون مع الجمهوريين لتمرير الاتفاقات داخل الكونغرس.