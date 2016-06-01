ترامب: سأزور بريطانيا لافتتاح منتجع للجولف بـ24 يونيو

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم الأربعاء إنه سيزور بريطانيا لافتتاح منتجعه الاسكتلندي للجولف في 24 يونيو حزيران في أول زيارة لبريطانيا منذ نشوب خلاف مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بسبب تصريحات أدلى بها بشأن المسلمين.

وتأتي زيارة ترامب في اليوم التالي لاستفتاء بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه من غير المحتمل أن تربطه علاقة طيبة بكاميرون بعد أن وصف حظره المقترح على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بأنه "خطير وغبي".

وكان كاميرون قد قال إنه سيكون سعيدا بلقاء ترامب إذا زار بريطانيا، ولكن ترامب أعلن أنه لن يزور بريطانيا إلا للافتتاح الرسمي لمنتجعه للجولف في تيربيري بعد تجديده الذي تكلف 200 مليون جنيه إسترليني (290 مليون دولار).