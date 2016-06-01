فنزويلا: الانتخابات الأميركية الحرة تعني فوز ساندرز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية بيرني ساندرز سيكون هو الفائز "لو الانتخابات حرة" في الولايات المتحدة.

وصرح مادورو في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء "لو أن الانتخابات حرة لانتخب ساندرز رئيساً للولايات المتحدة".

ولم يعد ساندرز (74 عاما) سيناتور فيرمونت ومنافس هيلاري كلينتون قادراً حسابياً على الفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية. إلا أنه يواصل القيام بحملة نشيطة تجتذب حشوداً كبيرة كانت وراء فوزه في العديد من الانتخابات التمهيدية.

وتابع مادورو أن ساندرز أثبت أن المجتمع الأميركي "يتطلع إلى التغيير"، وهو ما يعزز تطلعاته.

وكان ساندرز الذي يجتذب ناخبين شباناً ومستقلين تأمل كلينتون باستمالتهم بحلول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حذر الأحد من أنها لن تحظى بدعم مؤيديه إذا لم تختر مرشحاً من اليسار لمنصب نائب الرئيس على قائمتها.

وأضاف ساندرز "هذا معناه مرشح يمكن أن يجذب الأسر المتواضعة والشبان... ويؤدي إلى مشاركة أقوى في العملية السياسية".

ويسود العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتر شديد إذ غالباً ما تندد فنزويلا "بالتدخل الإمبريالي" لواشنطن التي تتهم كراكاس بدورها بانتهاك حقوق الإنسان.