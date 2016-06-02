أميركا.. مخاوف من اطلاع ترامب على معلومات سرية

أعرب مسؤولون بالمخابرات الأميركية عن قلقهم من أن الأسلوب المندفع لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري المفترض للانتخابات الرئاسية قد يشكل خطرا على الأمن القومي، مع استعدادهم لإطلاعه على معلومات في إفادة روتينية تسبق الانتخابات بمجرد حصوله رسميا على ترشيح الحزب.

وذكر 8 مسؤولين أمنيين كبار، رفضوا كشف هوياتهم، أن لديهم مخاوف بشأن إطلاع ترامب على معلومات والذي كان أسلوبه المتهور الذي لا يمكن التنبؤ به خلال حملته الانتخابية سمة ميزت صعوده كمرشح "متمرد."

ورغم مخاوفهم فقد قال المسؤولون إن الإفادة التي توصف بأنها سرية للغاية ويحصل عليها كل مرشح لن تخرج عن المعتاد، لتجنب أي شكل من أشكال التحيز.

وقال المسؤولون إن عدم امتلاك ترامب لخبرة في السياسة الخارجية وأسلوبه المتقلب وقلة المعلومات عن فريق مستشاريه في السياسة الخارجية كل هذا يجعله حالة فريدة.

وذكر مسؤول أمني أميركي كبير إن مسؤولين بالمخابرات والسياسة الخارجية والأمن يحاولون تحديد "من هم جديرون بالثقة في فريق ترامب. لم نشهد موقفا مثل هذا من قبل".

وقلل مسؤولون آخرون من المخاوف باعتبار أن الإفادة التقليدية والتي تصنف "سرية للغاية" تقدم في أغلب الأحوال نظرة عامة على قضايا الأمن القومي ولا تشمل أشد الأسرار الحكومية حساسية بشأن مصادر المعلومات والعمليات.

وعلى الجانب الآخر، أشار مسؤولون حاليون وسابقون إلى أن الفضيحة المتعلقة بالبريد الالكتروني لهيلاري كلينتون تثير القلق بشأن أسلوب تعاملها مع معلومات حساسة.

وتخضع المرشحة الديمقراطية المحتملة لتحقيق بمكتب التحقيقات الاتحادي بشأن استخدامها بريدها الالكتروني الخاص لأغراض العمل خلال توليها منصب وزيرة الخارجية.