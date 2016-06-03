كلينتون: ترامب ليس مؤهلا لحيازة أرقام استخدام النووي

أعلنت هيلاري كلينتون المرشحة الديموقراطية في السباق إلى البيت الأبيض، الخميس، إن خصمها الجمهوري دونالد ترامب ليس الشخص الذي يمكن أن يتسلم الأرقام السرية الخاصة باستخدام السلاح النووي.

وقالت كلينتون في كلمة ألقتها في سان دييغو (كاليفورنيا) وهاجمت فيها المرشح "الذي لا يفهم أميركا ولا العالم"، ان ترامب "ليس الشخص الذي يجب أن يتسلم الأرقام السرية" الخاصة باستخدام السلاح النووي.

وأضافت كلينتون "ان انتخاب دونالد ترامب قائدنا العام سيكون خطأ تاريخيا، لأنه غير مؤهل لتسلم منصب يفترض معرفة وثباتا وحسا كبيرا للمسؤولية"، معددة مواقفه من الحلف الاطلسي وروسيا وكوريا الشمالية.

وتابعت: "حتى ولم لم اكن مرشحة لكنت قمت بكل ما هو ممكن للتأكد بان ترامب لن يصبح رئيسا لأنني مقتنعة بأنه سيدفع البلاد في طريق خطرة".

وألمحت كلينتون إلى أنها ستترك "للاطباء النفسيين شرح تعلقه بالطغاة" مشيرة الى تصريحاته عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين او الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وختمت كلينتون بأن انتخابات 8 نوفمبر ستكون بين "اميركا الخوف واميركا الثقة".