كلينتون تفوز ببورتو ريكو وتقترب من خوض السباق الرئاسي

فازت هيلاري كلينتون بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في جزيرة بورتو ريكو لتقترب بذلك من الحصول على الأغلبية اللازمة من المندوبين للترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وأعلنت قناتا "سي إن إن" و"إن بي سي"، صباح الاثنين، فوز كلينتون بـ64% من الأصوات مقابل 35% لبيرني ساندرز.

ويتوقع أن تحصل وزيرة الخارجية السابقة (68 عاماً)، الثلاثاء، على أغلبية 2383 مندوباً المطلوبة للفوز بتمثيل الديمقراطيين ولتصبح أول امرأة ترشح للانتخابات الرئاسية من أحد الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة.

وتصوت الثلاثاء ست ولايات بينها كاليفورنيا، في إطار الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين.

ويتوقع أن تتجاوز كلينتون العدد المطلوب، خصوصاً أنه لم يكن ينقصها قبل بورتو ريكو إلا 60 مندوباً. وسيتم التنافس الثلاثاء على 694 مندوباً.