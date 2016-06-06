ماذا قال ترامب عن البيت الأبيض وديكوره؟

تعهد الملياردير الأميركي، دونالد ترامب، الذي تعلو أحرف اسمه الخمسة بحجم كبير الأبراج التي بناها في أرجاء الولايات المتحدة، عدم المساس بديكور البيت الأبيض في حال انتخابه رئيساً في نوفمبر المقبل.

وأكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية خلال مقابلة مع محطة "سي إن إن" التلفزيونية "لا لن أفعل ذلك. إنه مكان ومبنى خاص جداً".

وواصل ترامب يقول إن البيت الأبيض وهو مقر الرؤساء الأميركيين منذ جون آدامز في العام 1800 "سيكون رائعاً ومصوناً بشكل جيد، هذا كل ما في الأمر. سأعمل هناك ولن أقوم بأعمال الديكور. أريد أن أجعل الولايات المتحدة بلداً غنياً وعظيماً مجدداً".

وأكد رجل الأعمال الثري من جهة أخرى أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر، سيقيم في البيت الأبيض.

وأوضح "كثيرون يقولون إنني سأقيم في الفندق الذي أشيده قربه (البيت الأبيض). كلا لن أفعل. فالبيت الأبيض يمثل شيئاً مهماً جداً".

ويقيم ترامب في أعلى "ترامب تاور" المؤلف من 68 طابقاً في الجادة الخامسة في نيويورك، في شقة من ثلاثة طوابق بجدران رخامية وأعمدة وزينة مذهبة وثريات بلورية.