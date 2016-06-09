رسمياً.. أوباما يدعم كلينتون في الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رسمياً دعمه للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، واصفاً نفسه بأنه متحمس للمشاركة في حملتها بعد أيام من حصولها على العدد الكافي من المندوبين لضمان ترشيح الحزب لها لخوض الانتخابات.

وقال أوباما في مقطع فيديو أذاعته حملة كلينتون: "لا أعتقد أن هناك من هو أكثر جدارة منها بهذا المنصب".

وأضاف: "أنا معها، وأنا في غاية الحماس، ولا أطيق الانتظار للمشاركة في الحملة مع هيلاري".

وتنافس أوباما مع كلينتون للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2008 قبل أن يفوز بها أوباما. وبعدها أصبحت كلينتون وزيرة خارجية في إدارة أوباما خلال فترته الرئاسية الأولى.