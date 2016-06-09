ساندرز يلتقي كلينتون قريبا للعمل معا لهزم ترامب

عبّر سناتور فيرمونت بيرني ساندرز، اليوم الخميس، عن رغبته في لقاء الديموقراطية هيلاري كلينتون التي هزمته في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية للعمل معا من أجل منع وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة لكنه لم يعلن انسحابه من السباق.

وقال ساندرز، الذي خاض الانتخابات التمهيدية في مواجهة كلينتون، في ختام لقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض إنه يتطلع للقاء المرشحة الديموقراطية قريبا "لبحث كيف يمكننا العمل معا لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب وتشكيل حكومة تمثلنا جميعا".

واعتبر أن رئاسة يتولاها ترامب ستكون "كارثة".

والمرشح الديموقراطي لا يزال عمليا في السباق رغم أن كلينتون نالت عدد أصوات المندوبين اللازم للفوز بترشيح الحزب رسميا في مؤتمر فيلادلفيا في نهاية تموز/يوليو من أجل خوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ساندرز: "بالطبع سأبذل كل ما بوسعي لكي لا يصبح ترامب رئيسا".

ويسعى أوباما لرص صفوف الديموقراطيين خلف هيلاري كلينتون استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.