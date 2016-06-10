أصحاب "نحن الأبطال" يحتجون على ترامب

طلب براين ماي، عازف الغيتار في فرقة "كوين" من المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، التوقف عن استخدام أغاني فرقة الروك البريطانية خلال حملته.

وكان دونالد ترامب ظهر مساء الثلاثاء عبر التلفزيون ترافقه أغنية "وي آر ذي تشامبينز" (نحن الأبطال) الشهيرة لفرقة "كوين" التي غالبا ما تستخدم في الأوساط الرياضية.

وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، قال براين ماي إنه تلقى منذ ذلك الحين "وابلاً من الشكاوى".

وأضاف عازف الغيتار "هذا ليس بياناً رسمياً من (كوين) لكن يمكنني التأكيد أن أحداً لم يطلب إذناً باستخدام هذه الأغنية، وأن أي إذن لم يصدر في هذا الإطار".

وكتب "إننا نجري استشارات لمعرفة ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لعدم تكرار ذلك. وبغض النظر عن رأينا ببرنامج ترامب لطالما عارضنا استخدام موسيقى (كوين) لأغراض سياسية".

وتضاف فرقة "كوين" إلى قائمة طويلة من الفرق والمغنين الذين أكدوا رفضهم لاستخدام الملياردير الأميركي أعمالهم الموسيقية.

وطلبت فرقتا "رولينغ ستونز" و"آر آي إم" وفنانون من أمثال نيل يونغ وأديل، من دونالد ترامب وقف أي استخدام لأعمالهم.