ترامب يرد على دعم أوباما لكلينتون: يريد 4 سنوات أخرى

رد المرشح المفترض للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، اليوم الخميس، على إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعمه للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بأنه (أوباما) "يريد ٤ سنوات أخرى من الحكم بينما لا أحد يريد ذلك".

جاء ذلك خلال تغريدة لترامب على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، بعد أن أعلن أوباما رسمياً تأييده ودعمه لوزيرة خارجيته السابقة كلينتون.

وقال أوباما في رسالة عبر الفيديو: "أنا أدعمها" وهنأها لكونها "صنعت التاريخ"، مضيفاً "أعتقد أنه لم يكن هناك أبداً مرشح مؤهل إلى هذا الحد لهذا المنصب".

ويأتي دعم أوباما في ختام موسم الانتخابات التمهيدية الأميركية التي خاضت خلالها كلينتون معركة قوية ضد منافسها اليساري بيرني ساندرز.

وردت كلينتون فوراً عبر "تويتر" قائلة "أتشرف بأنك إلى جانبي".

ثم أعلن فريق حملة كلينتون أن الرئيس الأميركي سيشارك في حملة انتخابية للمرشحة الديمقراطية تنظم الأربعاء المقبل في ويسكونسن.

ودعم أوباما سيعطي حملة كلينتون زخماً قوياً، لأنه لا يزال أحد السياسيين الأكثر شعبية في البلاد بعد ثماني سنوات أمضاها في البيت الأبيض.