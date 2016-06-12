مديرة "هوليت باكارد" تشبه ترامب بهتلر وموسوليني

جددت ميج ويتمان المديرة التنفيذية لشركة هوليت باكارد، وهي أحد المانحين للحزب الجمهوري الأميركي، معارضتها لأن يكون دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية وشبهته بالزعيمين الفاشيين أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس السبت، إن ويتمان أدلت بهذه التصريحات خلال مؤتمر استضافه المرشح الجمهوري السابق ميت رومني وعارضت موافقة رئيس مجلس النواب بول ريان على ترشيح ترامب.

وأكد شخصان شاركا في جلسة المؤتمر - التي لم تسجل وعقدت في بارك سيتي بولاية يوتا- ما قالته ويتمان، ولكن لم يتسن الحصول على تعليق فوري منها.

وتعمل المليارديرة ويتمان بدأب على منع ترشيح ترامب بما في ذلك جمع أموال للحيلولة دون ترشحه.

وفي فبراير وصفت ويتمان ترامب بأنه "غير مؤهل" لمنصب الرئيس. ومنذ ذلك الحين أصبح ترامب المرشح المفترض للحزب، ومن المرجح أن يخوض الانتخابات أمام المرشحة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون في 8 نوفمبر.