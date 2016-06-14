أوباما ينتقد تصريحات ترامب بشأن المسلمين

انتقد الرئيس باراك أوباما الثلاثاء تصريحات المرشح للرئاسة دونالد ترامب، وغيره من الجمهوريين بشأن المسلمين، وقال إنها تتعارض مع القيم الأميركية وتضر بجهود مكافحة التطرف.

وقال أوباما للصحافيين بعد يومين من اعتداء أورلاندو: "بدأنا نرى هذا النوع من الخطاب والكلام المرسل غير المسؤول حول من هم الذين نقاتلهم تحديدا. أين يمكن أن يؤدي بنا ذلك؟.. وسمعنا اقتراحات من المرشح الجمهوري المفترض لرئاسة الولايات المتحدة لمنع كل المسلمين من الهجرة إلى أميركا، وهي لهجة تمييز بحق المهاجرين وتلمح إلى أن مجتمعات دينية بأكملها متواطئة في العنف. أين يتوقف هذا؟".